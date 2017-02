Ex candidato a diputado Erick Sojo es condenado a cárcel y pago por ofender en Facebook

Alonso Mejía. Erick Sojo Marín, excandidato a diputado de la provincia de Heredia por el partido Patria Nueva para las elecciones de 2014, fue condenado por los Tribunales de Pavas a 120 días de prisión y a pagar una multa cercana a los 10 millones colones por ofender en Facebook.

Sojo apoyó en aquel entonces al excandidato presidencial José Miguel Corrales. Hace tres años, entabló una discusión con otro ciudadano de nombre Alejandro Trejos a través de las redes sociales.

“En un momento llegó a ser muy agresivo y muy insultante, al grado de ofender la memoria de mi hija, entonces yo decidí poner la demanda. Ya se había pasado de la raya”, relató el afectado al diario Prensa Libre.

A Sojo se le concedió la ejecución condicional de la pena; pues al no tener antecedentes penales no irá a cárcel; con la condición de no cometer ningún perjuicio en los próximos 3 años, y deberá pagar el monto de dinero establecido en el término de los próximos 15 días.

“En Costa Rica, la gente cree que puede decir cualquier cosa en las redes sociales y esconderse, es por ello que este fallo viene a ser muy importante”, dijo el ofendido.

Sojo Marín se unió al PLN en los últimos meses de la administración Chinchilla y, apoyado por el entonces ministro Carlos Roverssi, inició una serie de ataques a los adversarios del gobierno, incluso llegó a calumniar a periodistas de varios medios de comunicación quienes en su momento plantearon que lo demandarían.