Elvis Martínez | EP. Los servicios de mensajería de Whatsapp se han visto afectados este tres de mayo tras una constante caída en el funcionamiento de la aplicación móvil y de escritorio a nivel internacional.

Whatsapp perteneciente también a Facebook es utilizado por más de 1,200 millones de personas en el mundo, según el fundador de la red social Mark Zuckerberg.

La compañía informó la tarde de este tres de abril que estaban al tanto de la caída y “estamos trabajando para solucionarlo”.

Webs especializadas en la seguridad y tráfico online como downdetector.com fueron los primeros en detectar los fallos de la aplicación con miles de reportes de comentarios de usuarios de la aplicación.

Esos mismos sitios citan que los inconvenientes estarían relacionados con una falla en los servidores de la compañía que realiza cambios en la estructura informática entre otros, la posibilidad de que los servicios de la aplicación estén basados en la nube como ya lo hace su contraparte Telegram.

A través de redes sociales como Facebook y Twitter, los cibernautas indicaro que sus móviles no reciben ni envían mensajes desde la aplicación.

Los memes sobre esta caída del servicio de mensajería no se han hecho esperar.

Volvé MSN, con vos esto no pasaba. pic.twitter.com/OklYKTxrpx

Que Whatsapp se haya caído no es tan grave, no?

Espero que los grupos o chats no se borren pic.twitter.com/5SKrwBh9z8

— M a i c k y ✨やおい永遠に✨ (@Tessie129) 3 de mayo de 2017