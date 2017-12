Aarón Chinchilla EP. El Presidente estadounidense Donald Trump anunció que su gobierno reconocerá a Jerusalén como la capital del Estado de Israel y solicitó de manera inmediata el traslado de la embajada norteamericana de Tel Aviv a la denominada “Ciudad Santa”.

Según Trump, la medida corresponde para “cumplir su promesa de conseguir la paz entre Israel y los palestinos“. El mandatario aserveró que “es un paso que se debía haber dado hace tiempo para avanzar en un acuerdo de paz”.

I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. I am also directing the State Department to begin preparation to move the American Embassy from Tel Aviv to Jerusalem… pic.twitter.com/YwgWmT0O8m

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2017