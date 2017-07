Allan Madriz| EP. El Ministerio de Salud informó de un aumento en el número de casos de conjuntivitis en el cantón Garabito, Puntarenas, con un acumulado de 1.559 casos en las últimas semanas de 2017.

El sector Herradura notificó la mayor tasa de incidencia con 834 casos por 10.000 habitantes; seguida por los sectores Jacó Centro, Quebrada Ganado, Quebrada Amarilla y Tárcoles, con una tasa de incidencia entre de 700 y 300 casos por cada 10.000 habitantes. Además se está estudiando un aumento de casos en Esparza, Puntarenas, Parrita y Nicoya.

Los grupos de edad que concentran la mayor cantidad de casos (40%), son los de 10 a 19 años (309 casos) y 30 a 39 años (307 casos). De siete casos con muestras analizadas por laboratorio, dos resultaron positivas para enterovirus.

La situación de alerta de Costa Rica no es aislada, ya que 13 países y territorios de las Américas han notificado ya el brote de conjuntivitis. Bahamas, Brasil, México, Panamá, Dominica, Martinica y Guadalupe han registrado el aumento significativo de casos entre mayo y julio del presente año.

Por este motivo se le está pidiendo a la población en general reconocer los síntomas de esta enfermedad, que es altamente transmisible: enrojecimiento de ojos, lagrimeo, en algunos casos con secreción que puede ser amarillenta, verdosa o blanca, irritación ocular, picazón de ojos y molestia al exponerse a la luz (fotofobia).

En caso de presentar esos síntomas se recomienda:

• Lavarse bien las manos así como la limpieza de cualquier objeto que pueda estar en contacto con secreciones oculares y respiratorias, en particular antes de llevarse las manos a la cara.

• Evitar contacto cercano con otras personas (en particular el saludo de beso).

• Consultar al EBAIS de su localidad.

• No asistir a centros educativos mientras duren los síntomas.

• No automedicarse.

