#FIA17

#FIA17 – La capital se llenará con la oferta artística de 135 agrupaciones de Costa Rica y el mundo, que suman cerca de 1500 artistas, que presentarán espectáculos en 26 sedes ubicadas en kilómetro y medio, desde el Parque Central hasta el complejo de la Antigua Aduana.El Festival de las Artes Costa Rica contará con Argentina como país invitado y se realizará del 29 de junio al 9 de julio de 2017.Lea toda la información del #FIA17 en https://tinyurl.com/ldug4kn

