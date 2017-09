Keylor García | EP. El Presidente de la República Luis Guillermo Solís compareció la noche de este pasado lunes 4 de septiembre ante los diputados y la comisión legislativa que investiga el caso sobre el préstamo bancario para la importación de cemento chino en casa presidencial.

La camparecencia duró aproximadamente 4 horas y en sus primero minutos de intervención Solis resalto que él como Presidente de la República no tiene amigos alejando toda duda o supuesto cuestionamiento de algún tráfico de influencias.

Los supuestos amigos del presidente mencionados por los legisladores que se hicieron presente en la comparecencia fueron el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Victor morales Zapata, el Director de Inteligencia y Seguridad (DIS), Mariano Figueres y el exministro de la Presidencia Melvin Jiménez.

“A lo largo del gobierno me han atribuido una estrecha amistad con Melvin Jiménez, Mariano Figueres y Víctor Morales. Sin embargo, debo dejar claro que el Presidente de la República no tiene amigos. El Presidente de la República tiene una ciudadanía a la que debe responder y ninguna relación de amistad personal debe ensombrecer las elevadas obligaciones que tengo con el país, so pena de debilitar nuestra institucionalidad democrática” señaló Solís