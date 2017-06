Elvis Martínez | EP. A las 1:15 de la madrugada del miércoles diferentes estaciones de bomberos de Londres recibieron la alerta del voraz incendio que consumía el edificio residencial Grenfell Tower de 24 pisos al oeste de la ciudad.



Al lugar se trasladaron 200 bomberos con 40 carros de bomba para tratar de contener el incendio, pero varias horas después el intento ha sido en vano.

Según reportes de medios locales en el edificio de 120 apartamentos, al momento del incendio había unas 600 personas. Dany Cotton,jefe del Departamento de Bomberos de Londres confirmó que el incendio ha causado “varias muertes”, sin referirse a un número exacto de fallecidos.

Se informa, además, que menos 50 personas han resultado heridas, las cuales fueron trasladas a los hospitales.

Las autoridades londinenses aún no se refieren a las causas concretas que provocaron el incendio.

Según una investigación preliminar “los residentes reportaron que las alarmas de incendios no habían sonado y un grupo de acción reclamó que sus advertencias de una “catástrofe” cayeron en “oídos sordos” después de resaltar preocupaciones de seguridad sobre el bloque” cita el diario Telegraph.

Varias televisoras del mundo transmitieron en directo el siniestro, lo cual dio pie a que se especulara sobre un posible atentado.

El edificio está siendo evacuado al igual que la zona alrededor del inmueble por peligro de derrumbe del edificio. Desde que inició el incendio, enormes llamas cubren la mayor parte del bloque residencial.

The #fire is now spread to the other side. Ash falling in front of my window down. #GrenfellTower #Kensington #london #PrayersForGrenfell pic.twitter.com/Zbg5eTJttf

