Allan Madriz | EP. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla, manifestó este miércoles que el Poder Judicial requiere de ₡4.500 millones para poder implementar la Ley de Bienestar Animal que recientemente se aprobó en el Congreso.

Tras reunirse con el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, para abordar varios temas del Poder Legislativo, Chinchilla indicó que necesitarán una fuerte inversión para cumplir esta nueva Ley.

Chinchilla aseguró que los recursos son necesarios para implementar la “parte científica, química y de laboratorios”, así como para el transporte de cadáveres de tipo animal, ya que no se pueden utilizar las que se emplean para los cadáveres humanos.

“En realidad no estamos preparados para ello, son ₡4.500 millones que no tenemos en este momento y que quisiéramos tener… Todo lo que nosotros utilizamos para seres humanos, no pueden ser las mismas instalaciones que hoy tenemos”, afirmó el magistrado.