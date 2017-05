Allan Madriz | EP. La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Aracelly Segura Retana, indicó este jueves en la Asamblea Legislativa que no está a favor de votar una ley que castigue el maltrato animal.

Segura aprovechó su intervención en el Plenario Legislativo para señalar de que no cree necesario un proyecto de ley para cuidar a los animales.

“Yo no estoy a favor de este Proyecto de Ley, siempre lo he dicho. Yo defiendo a la parte taurina y al Sector Productivo y soy del criterio que no se necesita de una Ley para cuidar a los animales”, indicó Segura.