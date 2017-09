Allan Madriz| EP. El candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana (PAC), Carlos Alvarado, señaló que el Partido Liberación Nacional (PLN) no tiene la capacidad moral de dar lecciones de ética.

De esta manera, Alvarado respondió a manifestaciones realizadas por el candidato presidencial del PLN, Antonio Álvarez Desanti, durante la Asamblea Nacional liberacionista, en la cual criticó la ética aplicada en el Gobierno del PAC.

Alvarado salió en defensa de la Administración de Luis Guillermo Solís, señalando que el actual Gobierno ha realizado las cosas de manera diferente.

“El primer gobierno de Acción Ciudadana no solo ha logrado cosas que los anteriores no pudieron, desde obras de infraestructura hasta reducir la pobreza, sino que ha dado la cara y actuado categóricamente frente a los cuestionamientos, una actitud que no vimos en ninguno de los gobiernos anteriores”, manifestó el candidato del PAC.