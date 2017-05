Invitación – IV Concierto de Temporada Oficial OSN

Por primera ocasión en los 76 años de historia de la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica (OSN), una mujer costarricense tendrá la responsabilidad de conducir un concierto de la Temporada Oficial de este ensamble.Se trata de Gabriela Mora Fallas de 36 años de edad, encargada de dirigir el IV Concierto de Temporada Oficial 2017 de la OSN, que se realizará el viernes 5 de mayo, a las 8 p.m. y el domingo 7 de mayo, a las 10:30 a.m., en el Teatro Nacional de Costa Rica.Conozca todos los detalles en: https://tinyurl.com/kwet9e9

