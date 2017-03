Allan Madriz | EP. El precandidato presidencial Antonio Álvarez Desanti manifestó que el Partido Liberación Nacional (PLN) necesita de un candidato que pueda criticar y señalar al Gobierno.

Mediante un video colocado en sus redes sociales, el liberacionista indicó que tiene la autoridad moral para señalar al Partido Acción Ciudadana (PAC), ya que también ha colaborado desde la Asamblea para tender puentes de ayuda al Gobierno.

El precanditado del PLN aclaró que aceptará que se vuelvan a “viejas políticas” en la que los Partidos ponen de acuerdo para taparse los “trapos sucios”.

“Yo no puedo aceptar que volvamos a la vieja política de la componenda, donde yo no lo ataco y usted no me ataca… esa vieja política del compadrazgo de que tapémonos, no nos declaremos las cosas, de que no lavemos los trapos sucios en la calle no me parece”, afirmó el liberacionista.