Elvis Martínez | EP. La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) emitió una “Alerta verde” para varios cantones colindantes al volcán Poás, tras las erupciones del coloso y la presencia de flujo de lodo en ríos cercano.

La tarde el 12 de abril entre las 6 y 7 de la noche el volcán Poás emitió una erupción freática fuerte que duró aproxidamente 40 minutos, por lo que las autoridades activaron el protocolo de emergencia. La erupción produjo una cabeza de agua en el Río Desagüe y se reporto la caída de ceniza en el Parque Nacional Volcán Poás.

Este jueves personal de la CNE realizaron las inspecciones pertinentes para determinar la magnitud que tuvo la erupción sobre cauces de ríos y quebradas.

Según, la CNE se detectó presencia de ceniza en la comunidad de Bajo del Toro (Ríos Desagüe, Agrio y Gata) y de acuerdo con las información emitida existe la posibilidad de más erupciones en las próximas horas o días.

El geólogo de la CNE, Blas Sánchez,realizó una inspección en los Bajos del Toro Amarillo e informó que los flujos no generaron afectaciones en estructuras de paso (puentes), caminos o viviendas.

“Los cauces son bastante encañonados, razón por la cual no hubo desborde de estos. No obstante, no se recomienda la presencia de personas o animales en los cauces mencionados, debido a la peligrosidad de estos ante nuevos flujos”, indicó.