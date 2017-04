Allan Madriz | EP. Desde las 6:00 a.m. de este lunes se abrieron los tres primeros carriles del puente Alfredo González Flores, sobre el río Virilla, en la carretera General Cañas.

Esto permitirá que se tengan dos carriles con sentido hacia San José entre las 12:00 a.m. y las 12:00 p.m de lunes a domingo, mientras que el tránsito hacia Alajuela es a un carril.

Mientras que a partir de las 12:00 p.m. y hasta las 12:00 a.m dos carriles serán con destino hacia Alajuela y uno hacia la capital.

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) informó que a la hora de hacer el cambio de carril, a la medianoche y al mediodía, se tendrá que detener el tránsito unos minutos, para cambiar de posición los dispositivos separadores, por lo que los usuarios deben contemplar esta situación.

No existirá limitación de paso para ningún automotor sobre la carretera General Cañas, salvo camiones pesados, que deben cumplir una restricción por su tonelaje, entre las 6:00 a.m. y las 8:00 a.m. con sentido hacia San José y de 4:30 p.m. a 6:30 p.m. con destino hacia Alajuela.

